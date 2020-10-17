أقل شراء في "قناة السويس".. سعر الدولار اليوم السبت 17-10-2020

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 17 أكتوبر الجاري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.63 جنيه، للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.09 جنيه للشراء، و20.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 20.30 جنيه للشراء و20.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.