صور.. بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية بقنا وسط إجراءات وقائية مشددة

شهدت المعاهد الأزهرية في محافظة قنا بكل المراحل التعليمية، انتظام الدراسة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ارتدى الجميع الكمامات تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

وحرص الطلاب على الالتزام بأدوات الوقاية من مطهرات وغيرها، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي وقياس درجات حرارة الطلاب من جانب مشرفات الصحة، بينما عملت بعض المعاهد على إلغاء الطابور لتنظيم الفصول.

كان قطاع المعاهد الأزهرية استقر على شكل الدراسة للعام الجديد 2020-2021، كعام استثنائي بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك كالاتي:

- مدة الدراسة للصفوف التمهيدية والأول والثانى والثالث الابتدائي 4 أيام، ومن الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوى يومان فقط وعدد الحصص فى اليوم الدراسي 8 حصص، وتدريس مناهج 15 مارس أول أسبوعين من الدراسة للمناقشة فقط ولن يمتحن فيها الطالب، وحضور التلاميذ فى الموعد المحدد وهو الثامنة إلا ربع وليس قبل ذلك، وارتداء الكمامة والتأكيد على التلاميذ بعدم خلعها او تبديلها ولن يسمح بدخول التلميذ بدونها.

- إحضار التلميذ جميع أدواته الشخصية والتأكيد عليه بعدم استعارة أي أدوات من زملاؤه سواء أدوات مدرسية أو شخصية كزجاجة المياه والمناديل وغير ذلك، إحضار التلميذ صابونة خاصة به أو جل تعقيم يكون خاص به لاستخدامه الشخصي، الالتزام بمواعيد الانصراف وعدم ترك التلميذ في المدرسة بعد موعد الانصراف الرسمي، متابعة التلميذ للبرامج التلفزيونية المخصصة له، عدم ملامسة التلميذ للسلم أثناء الصعود أو النزول، إذا حضر ولى الأمر إلى المدرسة لأي سبب يلتزم بارتداء الكمامة ويحضر القلم الخاص به للتوقيع فى سجل أولياء الأمورعند البوابة ومعه البطاقة الشخصية.

- متابعة صفحة المعهد على "الفيس بوك" للاطلاع على كل جديد، ومراعاة المسافات بين التلاميذ اثناء الطابور والصعود إلى الفصل، وعدم التعامل بين التلاميذ بالمصافحة أو الأحضان، وحضور التلميذ إلى المعهد بالزي الرسمي.