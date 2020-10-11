محافظة قنا تكرم 95 طالباً وطالبة من المتميزين بمسابقة "كنجارو" الدولية
كتب:
رجب آدم
08:22 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
نائب محافظ قنا
كرمت محافظة قنا 95 طالباً وطالبة من أبناء المحافظة، المتميزين فى الرياضيات، والفائزين فى مسابقة كنجارو الدولية للعام الحالي.
حضر فعاليات الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و الدكتورعربى أبوزيد، مدير عام التعليم بقنا، و النائب حماده الجبلاوي، و عبدالباسط عبدالصبور، موجه عام الرياضيات بقنا، و الدكتورة مها محمد محسن، منسق إدارة الموهوبين والتعلم الذكى و المشرف على المسابقة، فضلا عن الطلاب و أولياء أمورهم.
وقالت الدكتورة مها محمد محسن، منسق إدارة الموهوبين والتعلم الذكى و المشرف على المسابقة، تقدم للمسابقة ٤٠٠ تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، فاز منهم ٩٥ تلميذ وتلميذة يمثلون كافة الإدارات التعليمية بقنا.
و أشارت محسن، إلى أن مسابقة كنجارو الدولية للرياضيات بدأت في العالم منذ تسعينيات القرن الماضى و تعتمد اختبارات وقواعد موحدة على مستوى العالم، و دخلت مصر خلال العام الماضى فقط، لكن رغم حداثتها فى مصر إلا أنها استطاعت أن تنتشر و تحظى باهتمام و إقبال كبير من الطلاب و أولياء أمورهم.
و أضاف عبد الباسط عبد الصبور، موجه عام الرياضيات، بأن المسابقة بدأت بتعاون بين وزارة التعليم، و شركة عالمية معنية بالمسابقات، وهى قائمة على الإبداع و الابتكار، كما استطعنا خلال الفترة الماضية نشر فكر المسابقة بين إدارات قنا المختلفة و أولياء الأمور.
و أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بأن دخول مجال المسابقات الدولية يؤكد أن منظومة التعليم فى مصر تسير فى الطريق الصحيح، و يؤكد على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية.
وقدم عمر، التهنئة للطلاب الفائزين و أولياء الأمور المشاركين فى الإحتفالية، متمنياً لهم دوام التفوق و التميز فى مسيرتهم التعليمية، مشيداً بأهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية و التى من شأنها بناء عقول أطفالنا ووضع المحافظة في مصاف المحافظات المشاركة بقوه فى المسابقات الدولية.