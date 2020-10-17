خطوات تغيير باقة النت لأخرى أعلى من "WE" لتتناسب مع احتياجات الدراسة

مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020، تزداد حاجة الطلاب إلى استخدام شبكة الإنترنت بشكل أكبر، حيث يختلف العام الحالي عن سابقه، للاعتماد بشكل كبير على الدراسة الإلكترونية، ما يجعل زيادة سرعة الإنترنت المنزلي أمرًا ضروريًا من أجل تحصيل المناهج الدراسية.

وتستعرض "الوطن"، الشروط وكيفية الاشتراك في باقات الإنترنت أو التحويل لنظام آخر ذات ميجات أعلى من "we"، وفق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات على النحو التالي:

شروط الاشتراك في باقات الإنترنت بميجات أعلى من "we"

توفر شركة المصرية للاتصالات باقات جديدة بسرعات مختلفة على حسب قدرة تحمل الخط الأرضي وهي "سوبر، وميجا، وألترا"، ويمكنك الاشتراك في الباقات الجديدة وفق الشروط الآتية:

- السعات الإضافية صالحة للاستخدام لمدة شهر من تاريخ الشراء ولا تجدد تلقائيًا.

- سرعة باقات السوبر تصل إلى 30 ميجابايت لكل ثانية.

- سرعة باقات الميجا تصل إلى 70 ميجابايت لكل ثانية.

- سرعة باقات الألترا تصل إلى 100 ميجابيت لكل ثانية.

- يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة "14%" على جميع الأسعار المعلنة.

- بعد الانتهاء من سعة التحميل الموصى بها، يمكنك الاستمتاع بإنترنت بلاحدود بسرعة مخفضة، وفي حالة الرغبة للعودة للسرعة الأصلية خلال الشهر نفسه، يمكنك شراء أي من السعات الإضافية الآتية:

- للسعة 20 ميجابيت للثانية زيادة، يتم إضافة 30 جنيها على الاشتراك.

- للسعة 50 ميجابيت للثانية زيادة، يتم إضافة 60 جنيها على الاشتراك.

- للسعة 100 ميجابيت للثانية زيادة، يتم إضافة 100 جنيه على الاشتراك.

كيفية الاشتراك في باقات الإنترنت ذات ميجات أعلى من "we"

- يمكنك الاشتراك بالتوجه إلى أقرب فرع لـ "we" وطلب الاشتراك وإمضاء عقد التعاقد في حالة الاشتراك الجديد.

- كما يمكنك الاشتراك أيضا من خلال تطبيق we internet على الهاتف المحمول.

- ويمكن الاشتراك أيضا من خلال منافذ فوري أو مصاري أو أمان.

- ووفرت الشركة خدمة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال خدمة العملاء (111 أو19777 أو 01555000111) بعد شحن الرصيد.

وفي حالة إذا كنت على إحدى باقات الإنترنت الحالية، يمكنك التحويل إلى إحدى النظم الجديدة عند موعد تجديد الاشتراك.

وللتأكد من السرعة الموصى يمكنك زيارة أقرب فرع لـ "we" أو من خلال خدمة العملاء او خدمة live chat على الموقع الإلكتروني.