مؤدي دور قاتل منسي: الناس كسروا لي العربية ونزلوا لوكيشن بيتي على النت

روى الفنان محمد يوسف الذي قام بدور قاتل الشهيد العقيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار" تفاصيل آدائه للدور.

وأكد يوسف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه شعر في البداية بنفس شعور الفنان آياد نصار في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنه توقع أن يكرهه المشاهدون في الحلقة ولكنه في النهاية ممثل.

وأضاف: "إتضح أن الموضوع أعلى من كدة ومبدئيًا لوكيشن بيتي نزل على النت وكوتشات العربية اتقطعت وكسروا لي المساحات وكان فيه شوية شتايم وتهديدات".

وتابع: "الناس مشيرين الشارع ومكان بيتي وساكن في الدور كام وشقة كام وقولت لمراتي هاتي مقص وقصي شعري وحلقت شنبي ودقني لأننا كنا في فترة الحظر الخاصة بفيروس كورونا ولبست الكمامة ودي الحالة الوحيدة اللي كنت بنزل بيها".

واستطرد: "كنت في السوبر ماركت وواحد شغال هناك ونادى عليا وقالي أنا عارفك"، لافتًا إلى أن البعض لاموه بسبب قبوله أداء الدور، مقدمًا التحية للمخرج بيتر ميمي "أخدني من الدار للنار لأن أول مشهد صورته كان مشهد القتل"، مشيرًا إلى أن ضربات قلبه انخفضت أثناء تأديته مشهد القنص وأنه تم تصوير المشهد مرة واحدة مؤكدًا أن المشهد تم حذف تفاصيل كثيرة منه مراعاة لشعور المشاهدين خاصة بعد اغتيال المنسي.