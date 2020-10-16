بودرة بوجيهات.. التحريات تكشف خدعة عصابة السيارات: "اتعلمناها من النت"

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة القبض على لصين تمكنا من سرقة 8 سيارات فارهة بأكتوبر، عن استخدام المتهمين طريقة سهلة ولا تثير الشكوك، أثناء سرقة السيارات حيث يطحن المتهمان الجزء العلوي فى بوجيهات السيارات "شمعات الإشعال"، وتحويلها إلى بودرة ناعمة ورشها على زجاج السيارة التى يرغبان فى سرقتها فيتشقق الزجاج ويسقط فى ثوانٍ معدودة.

واعترف المتهمان فى التحقيقات أنهما توصلا لهذه الطريقة من خلال مواقع الإنترنت، وتبين لهما أنها طريقة سهلة حيث يمر أحدهما أمام السيارة ورش البودرة على المكان المراد كسره من الزجاج، فيتفتت خلال ثوانٍ دون صوت أو إحداث أى ضجيج، بينما يمد الآخر يده داخل السيارة ويستولي على ما بداخلها ويفران هاربين.

وروى المتهمان أنهما تمكنا من سرقة سيارة بتلك الطريقة أثناء وجود صاحبها فيها، حيث كان منشغلا بالهاتف، وتمكنا من سرقته دون أن يشعر، وخلال رحلتهما الإجرامية تمكنا من سرقة 8 سيارات بتلك الطريقة قبل أن تلتقطهما كاميرا مراقبة قادت المباحث للقبض عليهما حيث تم إعداد كمين لهما فى مسرح نشاطهما بدائرة قسم أول أكتوبر، وأثناء قيامهما بسرقة سيارة فوجئا بالقبض عليهما.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام عاطلَين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.