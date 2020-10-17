الخشت يفتتح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية: دعم غير محدود لغير القادرين

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب بكليات الجامعة ضمن الاحتفال باستقبال الطلاب الجدد، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب القدامي والجدد، مؤكّدًا لهم أنَّ الجامعة تفتح ذراعيها لهم وتعتز بانضمامهم إليها، مبينًا أن المرحلة الجامعية هي مرحلة مهمة لأنها ستحدد مكانة كل طالب في المجتمع.

ووجه الخشت، نصائح للطلاب قائلًا: "على كل طالب ألا يجعل هدفه النجاح فقط، ولكن أن يصبح هدفه تكوين نفسه وعقله كإنسان من خلال العلم والفن والثقافة، واستغلال الفرصة لتطوير المهارات وزيادة المعلومات لكي يكون خريجًا يمتلك مهارات قوية وله رؤية ورأي".

وأكّد أنَّه تمّ وضع خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالكليات خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، وإطلاق منصة تعليمية ذكية على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات عالمية، وتقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي، والتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي ومساعدة كل من يستحق الدعم دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية إضافية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنَّ الدراسة في جامعة القاهرة هذا العام تبدأ بأكبر منصة تعليمية ذكية في العالم، حيث تستوعب 270 ألف طالب و 14 ألف مقررًا دراسيًا في الفصلين الدراسيين وتستخدم تطبيقات ذكية تستخدمها جامعات أمريكا وأوربا.

وتنظم جامعة القاهرة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، حيث يقام معرض دائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية أمام الباب الجمهوري، ومن المقرر أن تبدأ الجامعة استقبال الطلاب بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري.

يُشار إلى أنَّ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات لعمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها قبل بدء العام الجامعي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على جميع منسوبى الجامعة، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة دون أي إبطاء، والتعامل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها من وزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أي أعراض للفيروس.