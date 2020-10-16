"الخشت" لـ"الوطن": حضور الكليات النظرية نصف أسبوعي.. والعملية 60% منه

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خطة العام الدراسي الجديد للجامعة 2020-2021، موضحا انه تم إعتماداستراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد، بحيث يتم حضور الفرق الدراسية فى الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسّمة بنسبة 50% حضورا، مقابل 50% محاضرات عن بُعد.

ولفت "الخشت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن الحضور لطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضورا، مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع منح الكليات مرونة فى تعاملها مع هذه النسبة عند التطبيق، طبقاً لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب فى المدرجات على 50% من طاقتها الاستيعابية، وأن يتم إعداد جداول المحاضرات الحضورية والـOnline وإعلانها لتقليل التزاحم والوجود المكثف فى المحاضرات والمعامل.

وأضاف الخشت، أن الجامعة قامت بإستحداث و تطوير 323 برنامجاً دراسياً مميزا، تتضمن 65 برنامجاً للبكالوريوس والليسانس فى عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة، و25 برنامج بكالوريوس وليسانس فى عدد من الكليات بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، و150 برنامجاً بمرحلة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبي.

وأكد أن الجامعة لديها رغبة للتوسّع فى برامج تخصّصات البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من تخصّصات وظائف المستقبل، واستحدثنا هذا العام برنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، وبرامج طب ورعاية الأحياء المائية، وطب وجراحة الفصيلة الخيلية، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وسلامة وجودة الأغذية، وطب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطرى، وتخطيط وتصميم المدن الخضراء بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى، والشبكات والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات فى نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، ودبلوم الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى بكلية الإعلام.

رئيس جامعة القاهرة: استراتيجية الحضور تجعلنا نتجنب زيادة الكثافة الطلابية بالجامعة

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة للعام الدراسى الجديد 2020/ 2021، فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعميمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الماسكات، والمحافظة على التباعد الجسدى، سواء فى قاعات المحاضرات أو ساحات الجامعة، وإجراء عمليات التطهير بشكل دورى، لتوفير أقصى درجات التأمين والحفاظ على صحة وسلامة جميع منتسبى الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين.

و بشأن التعامل فى تسكين طلاب المدن، فى ظل نظام التعليم الهجين، أوضح الخشت، أنه تم وضع خطة احترازية فى إجراءات تسكين أبنائنا من الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، قائلا :" فتحنا هذا العام لأول مرة باب التسجيل إلكترونياً، ويقدم الطالب الملف الورقى فى نفس يوم تسكينه، حرصاً على توفير وقت الطلاب ومجهودهم، مع الالتزام بمراعاة التباعد الاجتماعى، وذلك فى إطار استكمال عمليات التحول إلى جامعة إلكترونية ذكية من الجيل الثالث، وأعدنا تجهيز المدن، بحيث لا يزيد عدد الطلاب فى الغرفة الواحدة على طالبين كحد أقصى، وفقاً لشروط التباعد، للحفاظ على سلامة الطلاب، فى ظل الظروف الحالية للجائحة".