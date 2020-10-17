محمد محسن يحتفل بأول يوم دراسة: كل سنة والطفل اللي جوانا بخير وشقاوة

احتفل الفنان محمد محسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، باليوم الأول للمدارس في العام الدراسي الجديد.

وغرد محسن: "أول يوم مدرسة، وإن شاء الله سنة خير ونجاح على أخواتنا وولادنا، وربنا يحفظ أمهاتنا وسندوتشاتنا، وكل سنة والطفل اللي جوا كل واحد فينا بخير وشقاوة وبهجة وجنان".

"التعليم" تخصص رقما لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين عبر "واتس آب"

أعلنت وزارة التربية التعليم، توفير مركز إلكتروني لتلقي الشكاوي والطلبات من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، مع بدء اليوم الأول للعام الدراسي الجديد "2020 – 2021".

وخصصت وزارة التعليم، رقم هاتف واتساب 01148970610، لتلقي شكاوى المواطنين وطلباتهم عليه.

وقال وزير التعليم، في رسالة مصورة صباح اليوم، إنَّه تمّ إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءًا عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى".

وأعلن شوقي، أنَّه تمّ الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد ‘لكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتمّ إتاحتها من قبل الوزارة، فضلاً عن توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطور مهم في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

وتحدث وزير التعليم، عن منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية HTTP://lms.ekb.eg وهي منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر المنصة، ويتمّ تحديث المنصة بصفة مستمرة، كما تمّ تزويدها بالكتب الدراسية.

كما تحدث شوقي، عن مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية والتي سيتمّ إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.

وتحدث شوقي عن المنصات الإلكترونية المختلفة والتي أطلقتها الوزارة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم في التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، وهي: "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج أسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

واختتم شوقي، كلمته، بتوجيه رسالة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق خلال العام الدراسي الجديد، مع ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.