كيف تدار منظومة المخلفات الجديدة ؟.. "البيئة" تجيب

قال الدكتور ياسر محجوب نائب رئيس جهاز إدارة المخلفات، إن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في ملف إدراة المخلفات وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على القانون.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن القانون سيعيد من جديد الجمع المنزلي وسيضع حوافز لأعضاء المنظومة من عمال الجمع والفرز وإعادة التدوير والمتعهدين، لافتًا إلى أن اجتماعًا سيتم خلال الأيام القادمة مع وزارة التنمية المحلية لوضع الضوابط الحاكمة لانضمام الشركات الكبرى والصغرى، وطرق تقسيم المناطق وتوزيع الشركات العاملة عليه ومصادر تمويل المنظومة الجديدة، وهي رسوم على فاتورة الكهرباء، الضريبة العقارية، صناديق الخدمات بالمحافظات، موارد الدولة من عائدات التدوير ويوحد القانون الرسوم لتدفع مرة واحدة على فاتورة الكهرباء بدلاً من دفعها مرتين على الفاتورة ولجامعى القمامة، حيث تدفع الشريحة الأقل استهلاكًا للكهرباء 2 جنيه ترتفع مع زيادة الاستهلاك لتصل لـ40 جنيهًا مع الشريحة الأعلى فى الاستهلاك، ويراعي القانون الفئة محدودة الدخل، لتدفع أقل مما كانت تدفعه فى القانون السابق طبقًا لنطاق السكن ومعدل استهلاك الكهرباء.

وأكد أن الخطوة اللاحقة ستكون عمل خريطة كاملة بالمناطق والمحافظات وتوزيع الشركات العاملة عليها والشركات الصغرى التي ستعمل تحت مظلة الشركات الكبرى والتي ستنهي أزمة القمامة والمقالب العشوائية في خلال عامين.

ولفت إلى أنه فيما يخص العائد الاقتصادى من المنظومة وتمويلها، فإنه سيتم إنشاء أنظمة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة تقوم على أسس اعتبار المخلفات أحد الموارد الاقتصادية التى يمكنها خلق فرص عمل وفرص استثمارية جديدة على أن يتم تمويل هذه الأنظمة بالشكل الملائم.

وأضاف "محجوب" أن وزارة البيئة أعدت مشروع قانون تنظيم لإدارة المخلفات يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى محال إقامتهم، وذلك بالاعتماد على المتعهدين الأصليين بالمناطق الموجودين بها بعد دمجهم بالقطاع الرسمى، وتكوين شركات وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات الجمع والنقل، خاصة بالقرى، وتشجيع الشركات الشبابية للعمل بالمنظومة مع إعطائهم فرصًا ومساحات للعمل خاصة بالمدن صغيرة ومتوسطة الكثافة السكانية إلى جانب طرح خدمات الجمع والنقل بعواصم المحافظات والمدن الكبيرة على الشركات الكبيرة المتخصصة فى هذا المجال.