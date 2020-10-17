فيديو.. تقرير: قانون المخلفات خطوة جادة نحو إنهاء أزمة القمامة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. مصر بلا مخلفات خلال الفترة المقبلة".

وجاء في التقرير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو إنهاء أزمة عانت منها البلاد لسنوات طويلة ومثلت عقبة نحو الحفاظ على وجه مصر الحضاري، وتمثلت هذه الأزمة في القمامة والمخلفات الصلبة التي بات حلها قاب قوسين أو أدنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 202 لعام 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر.

وأضاف التقرير أن القانون يمثل إنجازًا كبيرًا لجهود الدعم المؤسسي في التعامل مع أزمة القمامة بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة وتضع مصلحة الوطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية كأولوية للمستقبل.

وجاء في التقرير أن القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما أرقت الشارع المصري والمصريين، تبدأ من إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة المخلفات، ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإداراتها على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها، وجذب الاستثمار في الأنشطة المختلفة من جمع ونقل ومعالجة للمخلفات والتخلص منها.

ويتضمن مشروع القانون قواعد مستحدثة تواجه المشكلات السابقة، بالإضافة إلى المشكلات المستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الإستراتيجية المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة.

ويعني مشروع القانون بتطبيق سياسة المسؤلية الممتدة لمولد المخلفات، للتعامل مع بعض أنواع المخلفات بتحديد واضح للأدوار والمسؤليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامه الموارد المائية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن وضع حوافز للاستثمار في هذا المجال وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة، على أمل أن تتحول القمامة من أزمة إلى مصدر دخل لآلاف المصريين.