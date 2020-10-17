وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه حدثا عالميا والعالم يستفيد من خبرتنا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن النسخة الثالثة من مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" يميزها أنها تأتي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وكنا في حيرة من عمل المؤتمر أو إلغاؤه، وخاصة أن هناك دول كثيرة أجلت المؤتمرات الخاصة بمناقشة ملفات المياه لديها.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن "مصر من الدول القليلة جدا التي تعد على أصابع اليد الواحدة التي أصرت على تنظيم فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" في موعده، وقد نكون الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر، إذ جاء هذا الموعد بشكل مقصود ضمن احتفالات شهر أكتوبر".

وتابع أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح اسما عالميا ينافس الأسابيع العالمية على غرار ستوكهولم والمجر، حيث أنه يتعلق بالتعامل مع المناطق الجافة والقاحلة شديدة الندرة في موارد المياه، وبالتالي فإنها تعمل على إيجاد الحلول التكنولوجية للتعامل مع مشكلات المياه.

وأوضح عبدالعاطي، أن مصر أصبحت تمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع مشكلات المياه وقدرات بشرية ومؤسسية ومشروعات وإنشاءات تحقق التعامل مع المخاطر، كما أن قدرتها العالية في التعامل مع المخاطر، "كثرة المياه قد تكون مدمرة على غرار ما حدث في دول كثيرة حولنا ودول عالمية، وقلتها تكون مميتة بسبب الجفاف، وبالتالي فإننا قادرون على التعامل مع هذين المتطرفين".

وأكد عبدالعاطي أن مدارس الري المصرية من المدارس المتقدمة عالميا وبالتالي فإن كل الدول تحرص على المشاركة في "أسبوع القاهرة للمياه" وتطلع على الخبرات وتتبادلها مع مصر.