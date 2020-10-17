وزير الري: مصر أكثر دول العالم جفافا والأقل من ناحية الأمطار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر لديها خبراء من وزارة الموارد المائية يغطوا تقريباً أغلب دول العالم ومناقشة ملفات المياه، بداية من أفغانستان وإستراليا وحتي كندا، سواء مهاجرين أو خبراء يعملوا في هذه الدول ويعد ذلك مسار فخر لنا كدولة مصرية ولوزارة الموارد المائية والري.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن مصر هي أكثر دول العالم جفافا والأقل من ناحية كمية الأمطار على مستوي العالم، وبالتالي فإن الدولة المصرية مهتمة بمحور كفاءة استخدام المياه، "كل نقطة مياه بالنسبة إلينا مصدر مهم يجب الحفاظ عليه، ونستخدم أساليب الإنذار المبكر والاستشعار عن بُعد ونستخدم التكنولوجيا في إدارة المياه وساعدتنا دول كثيرة في هذا الخصوص".

وتابع أن الوزارة حذرت من السيول العام الماضي قبلها بأسبوع، وهو ما أدى إلى تجنب الأزمات الكبيرة الناجمة عنها، كما حذرت المحافظات على فرعي رشيد ودمياط من أزمة تصرفات مياه النيل: "كلها أماكن مخالفة ونحمد الله على أن كل ما قلناه حدث، وحددنا موعد استقرار الوضع، وبالفعل لم يستغرق الأمر أكثر من 4 أيام".

وأوضح، أن "أسبوع القاهرة للمياه" سيتناول أكثر من ملف، على رأسها الحوكمة في إدارة المياه وتمويل المشروعات والإنذار المبكر بالكوارث والتعامل معها والجاهزية في إدارة المخاطر ومنظومة الري الحديث ومشروعات تبطين الترع، وسيجرى عقد أكثر من جلسة عن السد الإثيوبي، للحصول على خبرات دول أخرى تمر بينها أنهار مشتركة في كيفية التعاون مع بعض، وستعقد الجامعات المصرية جلستين عن ذات الأمر وذلك بحضور السفير الإثيوبي.