ترامب يصف بايدن بـ"أسوأ" مرشح.. ويؤكد: سأغادر البلاد إن انهزمت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، ساخرا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال هزيمته أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ووصف منافسه بايدن بـ "أسوأ مرشح" في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال: "التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط".

وأضاف: "هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبما أن ترامب لن يكون سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، حسب ما أعلنه أمام أنصاره، فإنه كما أكد ساخرا "ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا أدري".

وسارعت مؤسسة "مشروع لينكولن" الجمهورية التوجه، المعارضة لترامب، إلى نشر فيديو على موقع "تويتر" لما قاله سيد البيت الأبيض بشأن مغادرة البلاد في حال انهزامه، وأضافت متسائلة "هل هذا وعد؟".

وسبق لترامب أن صرح بما سيفعله في حال خسارته أمام بايدن بمضامين متباينة، حيث قال في شهر سبتمبر الماضي أمام أنصاره في كارولينا الشمالية: "لا أدري ما الذي سأفعله (في حال الهزيمة) – لن أتحدث إليكم أبدا مرة أخرى".

ورد فريق حملة بايدن فورا بفيديو لكلام ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المرشح الديمقراطي وصوته، قائلا: "أنا جو بايدن، وأوافق على هذه الرسالة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن إدارته لن تقوم بعمليات إغلاق جديدة، حتى مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأشار ترامب، إلى أن السلطات تعلمت المزيد عن الفيروس المستجد، مضيفا أن الصغار والشباب يتمتعون بنسبة عالية من المناعة.

وأشار خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، أن البلاد تشهد فعلا بعض الطفرات، إلا أن الحكومة تتعامل بشكل جيد مع الوباء.