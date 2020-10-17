عمرو أديب: ترامب يحتاج معجزة كي يفوز في الانتخابات الأمريكية

عرض الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" جزءا من الحوار التلفزيوني الذي أجرته المذيعة سافانا غوثري، من شبكة "NBC"، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووجهت له بعض الأسئلة الصعبة عن إجرائه لتحاليل فيروس كورونا يوم المناظرة وضغطت عليه في الأسئلة بشكل كبير.

ووصف عمرو أديب، الرئيس الأمريكي الذي يلقبه بـ"الحاج أبوحنان"، بأنه "ماسك نفسه"، مشيرًا إلى أن الإعلام الأمريكي لم يعد محايدًا ولم يذع من حوار ترامب إلا اللقطات التي ضغطت فيها المذيعة على الرئيس الأمريكي.

وأوضح "أديب"، أنه بالنظر لأرقام استطلاعات الرأي بين ترامب ومنافسه جو بايدن، يرى أن الأول يحتاج لمعجزة لينجح في الانتخابات الأمريكية، وأن الباحثين والمتخصصين يجمعون على أن جو بايدن سيفوز في الانتخابات الأمريكية.