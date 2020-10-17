فيديو وصور.. الصين تكرم طفلا مصريا فاز بمسابقتها الدولية: حكى قصة كورونا بالصعيدي

منح السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، شهادة تكريم للطفل المصري عبد الرحمن ماهر، الذي حصل على جائزة "أفضل عشرة متسابقين" في مسابقة القصص للأطفال الدولية.

والمسابقة تنظمها الصين ويشارك فيها 182 متسابقا من دول مختلفة، ويعد "عبدالرحمن" الفائز الوحيد من الدول العربية والأفريقية، مما يجسد كفاءة التربية المصرية للأطفال وعمق الصداقة الصينية المصرية، وفق السفارة الصينية في مصر.

وأضافت السفارة، في بيان صدر عنها أمس: "يمثل الأطفال مستقبل وأمل الوطن والقوة الرئيسية القادمة في بنائه. نتمنى للطفل عبد الرحمن ماهر المزيد من النجاح في دراسته لكي تكون له بصمة في بناء وطنه وتعزيز الصداقة بين مصر والصين".

وقال والد الطفل عبدالرحمن ماهر، في تصريح لـ"الوطن"، إن "المسابقة تتم من خلال المركز الثقافي الصيني والمجلس الأعلى للثقافة المصري ووزارة الثقافة، وفكرتها كانت عابرة عن كلمات أغنية باسم حلق حوش عن فيروس كورونا وقصته وطرق الوقاية".

وأضاف: "كانت الفكرة أن يتم التعبير عن كلمات الأغنبية بأي طريقة، بقصة أو برسمة، أو غيرها، عبدالرحمن حول الأغنية لقصة باللهجة الصعيدية المحببة إلى قلوب المصريين".

ولفت والد الطالب إلى أن نجله يبلغ من العمر 11 عاما وهو منتقل إلى الصف السادس الابتدائي، معبرا عن فخره بفوز طفله بتلك الجائرة.

وأضاف أن نجله يحب المسرح ومنذ أن كان في الصف الثاني الابتدائي، وهو يميل إلى تحويل كل ما يدرسه إلى قصص وصور.