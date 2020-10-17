تفاصيل التابلت وخطوات الحصول عليه: هدية مجانية للطالب بعد الدراسة

انتظمت العملية الدراسية بشكل جزئي في أول أيام الدراسة، لمراحل التعليم المختلفة، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، التفاصيل الكاملة لـ التابلت التعليمي، خطوات الحصول عليه، ميعاد استلامه، معلومات حول التابلت، مواصفاته، وطرق اصلاحه حال تعرضه للكسر أو التلف، وفقا لما أوضحته الوزارة عبر موقعها الرسمي.

خطوات الحصول على التابلت

ـ توجه الطالب برفقة ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد.

ـ إحضار البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى بطاقة ولي الأمر.

ـ يأخذ موظف البريد الرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب.

ـ تسديد رسوم 100 جنيه، كضمان تأميني للتابلت "بوليصة تأمينية".

ـ يتسلم الطالب ايصال بالمبلع التأميني.

ـ يتوجه الطالب و ولي الأمر إلى المدرسة التابع لها، ثم يوقع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت.

ـ ضرورة الاحتفاظ بإيصال الرسوم المسددة، حيث يضمن للطالب إمكانية تصليح التابلت من خلال التأمين أو الضمان.

مواصفات التابلت التعليمي

ـ سامسونج، أسود اللون وبجودة عالية.

ـ مساحة الشاشة 10.1 بوصة، ويتميز بقوة حساسية "تاتش"، ومزود بقلم.

ـ يمكن تركيب شريحة اتصال، وتشغيل "الواي فاي"، على أي شبكة خارجية.

ـ التابلت مزود "بسريال نمبر" لتتبعه في حالة فقدانه أو سرقته.

معلومات حول التابلت

ـ يبدأ توزيع التابلت مع بداية الدراسة.

ـ التابلت الذي سيسلم للطلاب يكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطالب.

ـ لا يرد الطالب التابلت سوى في حالة تحويله لنظام تعليمي آخر.

ـ شراء بوليصة تأمينية عند الاستلام قيمتها 100 جنيه من هيئة البريد المصري تدفع مرة واحدة سنويا، للتأمين على الجهاز ضد الحريق أو السطو.

ـ الفئات المستهدفة بالتابلت هم طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة، المعلمين، والعاملين بالمدريات التعليمية.

ـ لن يتم تسليم أي أجهزة لمعلمي التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة نهائيا.

ـ يمكن للطالب الدخول على بنك المعرفة المصري من خلال التابلت للاستفادة من المادة العلمية.

ـ التابلت يحتوي على المحتوى الرقمي، وفيديوهات تفاعلية للطلاب.

ـ يتيح التابلت للطلاب الدخول على محرك البحث العلمي، لشركاء بنك المعرفة.

ـ تم تجهيز المدارس بالسبورات الذكية، لاستقبال المحتوى الرقمي.

خطوات اصلاح جهاز التابلت في حالة تعرضه للكسر أو التلف

ـ يتوجه الطالب بالتابلت لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها.

ـ الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580، ثم الضغط على رقم 9 ، ويتمّ من خلاله إرشاد الطالب لاتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.