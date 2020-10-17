مطران طنطا يضع ضوابط جديدة للأفراح: كهنة أصيبوا بكورونا وغلق كنيستين

حذر الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الأقباط من استمرار خطورة فيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الإصابة به، مشيرًا إلى أنَّ عدد من كهنة الإيبارشية أصيبوا بالفيروس، وأُغلقت كنيستين بسبب إصابة الكهنة بالوباء.

وخلال عظته الأسبوعية، مساء أمس بكنيسة البابا كيرلس بمبنى مطرانية طنطا، أعلن الأنبا بولا، إجراءات جديدة لإتمام صلوات الأكاليل داخل كنائس الإيبارشية في ظل عدم التزام بعض الأقباط بالاجراءات الاحترازية التبعة للوقاية من كورونا.

الضوابط الجديدة للأكاليل: ممنوع التصوير عند الهيكل والمعازيم 50 شخصا

وقال الأنبا بولا: "لاحظنا خلال الفترة الماضية عدم الانضباط والالتزام بما يتناسب مع جائحة كورونا خلال الأكاليل، نسبة كبيرة وليس الكل بيدخلوا بالكمامة من بوابة الكنيسة وبعد متر بيقلعوها، وعليه فيما يخص الاكاليل، تقرر الاتي:

- الالتزام بالحضور بالكمامة وممنوع خلعها داخل الكنيسة لأن صحة الأقباط والكهنة أهم.

- سيقتصر حضور الإكليل على 50 فردًا كحد أقصى.

- سيقتصر حضور الأكاليل على كاهن واحد فقط ويفضل الذي يمسك دفتر التوثيق، وأنا لن أحضر أكاليل.

- لن يتمّ حجز أي أكليل إلا في الكنيسة التي في حدودك الجغرافية.

- أي شخص دون الكمامة على الكهنة وقف الأكاليل وعدم استكمال الصلوات.

- لا يوجد تصوير أمام باب الهيكل منعًا للتجمع مع العريس والعروسة، وعلى العرسان الاحتراس من التجمع حولهم حتى لا يبدأوا حياتهم مصابين بالمرض".

كما قرر الأنبا بولا، الاستجابة لمطالب الأقباط بعودة "تسبحة منتصف الليل" للكنائس، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بشروط منها:

- إقامة التسبحة يوم السبت من كل أسبوع فقط

- تحديد 50 شخصًا لحضور التسبحة عبر أسبقية الحضور وبعدها يتمّ غلق الكنيسة.

- الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.