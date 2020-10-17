حمام ورمضان أبو العلمين.. المدرس على شاشة السينما "عنيف ودمه خفيف"

على اختلاف الأزمنة، برع عدد من الفنانين في تقديم أدوار المعلمين، وكيفية تعاملهم مع الطلاب والتلاميذ داخل الفصول الدراسية، وفي حياتهم اليومية.

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون العام الدراسي 2020 2021، ترصد "الوطن" أبرز أدوار "المدرسين" على شاشة السينما.

الأستاذ حمام

يعد الفنان الكبير نجيب الريحاني، أشهر من قدم أدوار المعلم لإحدى مدارس البنات، وتجسيده شخصية الأستاذ حمام، خلال أحداث فيلم "غزل البنات" عام 1949 للمخرج أنور وجدي، سيناريو وحوار بديع خيري.

"الأستاذ حمام نحن الزغاليل.. من غير جناح بنميل ونطير"، بهذه الكلمات تغنت الفنانة ليلى مراد لأستاذ حمام، مدرس اللغة العربية "والمبتدا هنجيبلك خبره.. بنظرة واحدة هيصبح عدمه".

الأستاذ حكم

"الغوث.. الغوث"، الأستاذ حكم من أشهر معلمي اللغة العربية على شاشة السينما، والتي جسدها الفنان عبدالمنعم إبراهيم خلال أحداث فيلم "السفيرة عزيزة" عام 1961 من إخراج طلبة رضوان، سيناريو وحوار أمين يوسف غراب، بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، عدلي كاسب، وداد حمدي.

الأستاذ فرجاني

عام 1984 قدم الفنان نور الشريف شخصية الأستاذ فرجاني، الذي يتعرض لأزمة خلال إشرافه على رحلة مدرسية بحديقة الحيوان، وذلك باختفاء التلميذة "بسمة" ولا يصر على ترك القاهرة قبل أن يجدها ويعود بها لأهلها، من خلال أحداث فيلم "أخر الرجال المحترمين" للمخرج سمير سيف، تأليف وحيد حامد، بطولة بوسي، سناء يونس، أحمد راتب.

الأستاذ مستطاع

الأستاذ مستطاع مدرسة لمادة الفلسفة، قرر أن يترك مهنة التدريس ليتحول إلى دجال، وهو الدور الذي جسده الفنان أحمد زكي خلال أحداث فيلم "البيضة والحجر عام 1990، من إخراج علي عبدالخالق، تأليف محمود أبو زيد، بطولة معالي زايد، ممدوح موافي، فؤاد خليل.

الأستاذ زكريا

"مدرس رياضيات و فرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي"، من أشهر كلمات الأستاذ زكريا درديري، الذي جسد دوره الفنان سليمان عيد، خلال أحداث فيلم الناظر عام 2000،، بطولة علاء ولي الدين، حسن حسني، هشام سليم، أحمد حلمي، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإخراج شريف عرفة.

الأستاذ رمضان

"صيييفر"، من أشهر عبارات الأستاذ مبروك الذي كان يقوم بتصحيح كراسات تلامذته، خلال أحداث فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، بطولة محمد هنيدي، سيرين عبدالنور، ليلى طاهر، تأليف يوسف معاطي، إخراج وائل إحسان.