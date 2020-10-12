البابا يلتقي أساتذة "الإكليريكية" ويلقي محاضرة في بداية العام الدراسي

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أساتذة الكلية الإكليريكية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مدرسي الكلية حضروا اللقاء، إضافة إلى الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج، والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، وكذلك القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وأضاف "حليم"، أن البابا تواضروس ألقى كلمة قصيرة تحدث فيها عن أربع نقاط مهمة يجب توافرها في مدرسي الكلية الإكليريكية وهي التحفيز، والإبداع، والدراية بالكتاب المقدس، ودراسة اللغات، وبعد هذا اللقاء ألقى البابا المحاضرة الأولى لهذا العام الدراسي.

كما حضر البابا تواضروس الثاني، بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن الحفل بدأ بتقديم كورس الكلية الإكليريكية للحن "إي أغابي"، وبعدها عُرض فيلم تسجيلي عن إكليريكية الإسكندرية، ثم ألقى الأنبا بافلي كلمة عن أساتذة الكلية الإكليريكية بعنوان "تقوى المعلم"، ثم ألقى البابا المحاضرة الأولى في مادة العهد الجديد.

كان البابا تواضروس الثاني، قد بدأ زيارة رعوية إلى محافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء الماضي، شهدت القائه عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالمحافظة، وتكريم الطلاب المتفوقين من الشهادات الدراسية والحاصلين على درجات علمية، قبل أن يدشن في اليوم التالي كاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة "بشائر الخير 3" وهي ذات الكاتدرائية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي.

كما دشن البابا تواضروس، يوم السبت الماضي، كنيسة مارجرجس الشاطبي، بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة القداسات بها إذ كانت الكنيسة قبل عام 1945 كنيسة خاصة بالمقابر وصلوات الموتى ولم يقام بها قداس لمدة 62 عاما.