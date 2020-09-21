عبدالغفار: إطلاق منصة التعلم عن بعد رسميا مع بداية العام الدراسي

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم الهجين التي ستطبق بداية من العام الدراسي الجاري، ستشمل الحضور الشخصي والتعلم من خلال المنصات الإلكترونية.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، جرى الإعلان عن إطلاق إحدى المنصات التعليمية، بالتعاون مع شركة عالمية شهيرة في مجال البرمجيات، حيث يستطيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الحصول على بريد إلكتروني رسمي يمكن استخدام منصة الجامعات المصرية للتعليم عن بعد".

وتابع، أن هذه المنصة تتيح التواصل افتراضيًا بين الطلاب والمعلمين، وإتاحة دروس افتراضية مباشرة واجتماعات افتراضية مباشرة، حيث ستطلق رسميًا بدلًا من المرحلة التجريبية مع بداية العام الدراسي، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك العديد من المنصات التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.