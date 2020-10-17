9 مستندات مطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل محل.. تعرف عليها

أعلنت هيئة المجتمعات الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، عن 9 مستندات مطلوبة يجب أن يقوم المواطن بتقديمها عند طلبة استخراج ترخيص تشغيل محل في المدن الجديدة.

وجاءت المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل محل في المدن الجديدة كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من محضر الاستلام.

- صورة من عقد البيع.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية.

- مسقط أفقي للمحل بعد التجهيز.

- استيفاء طلب نموذج رخصة التشغيل.

- استيفاء طلب موضح عليه الموقف المالي والعقاري.

- صورة من الشهادات الصحية للعاملين في المحلات العامة.

- أصل الفيش والتشبيه للمدير المسؤول في المحلات العامة.

شروط الحصول على الخدمة

- مالك المحل أو وكيل أعمال

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

خطوات على المواطن القيام بها

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- انتظار موعد المعاينة، ويُحدد عبر رسالة قصيرة SMS.

- تقديم بقية المستندات، ودفع بقية المستحقات إن وجب.

- استلام الخدمة، ويُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS

مميزات قانون المحال العامة الجديد

وحد قانون المحال العامة الجديد جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التى تشمل المقاهى، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهى، المعارض، الأكشاك، وغيرها.

ونص قانون المحال العامة على أن تنشأ مراكز لإصدار التراخيص كالتالى:

ـ تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ـ يصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص.

ـ يرأس مركز إصدار الترخيص أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

ـ يلزم القانون المركز المختص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

ـ يجوز بقرار من اللجنة العليا بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها.