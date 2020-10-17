مرشحو الدقي والعجوزة يلجأون لمطربي المهرجانات لجذب الناخبين

تشهد دائرة الجيزة والدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب، والتي يطلق عليها "دائرة المشاهير"، منافسة شرسة قبل ساعات من إعلان الصمت الانتخابي بين رجال السياسة والمال والأعمال.

ويتحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة لمحاولة الحصول تأييد الناخبين وخاصة في المناطق الشعبية التي تتميز بالثقل الانتخابي.

الاستعانة بالفنانين والرياضيين

واستعان المرشح المستقل محمد أبوالعينين، بالمطرب الشعبي "حسن شاكوش" لعمل أغنية دعائية له بهدف جذب الناخبين للتصويت لصالحة في الانتخابات، بينما استعان المرشح أحمد مرتضي منصور بعدد من مشجعي نادي الزمالك في مناطق الدائرة المختلفة لعمل الدعاية له.

التركيز علي المناطق الشعبية

وبدأ النائب منتصر رياض بتكثيف جولاته الانتخابية في المناطق التي تشهد كثافة تصويتية كبيرة داخل الدائرة مثل "القصبجي وعزبة البكباشي وساقية مكي وأبو هريرة"، بجانب زيارات العائلات لكسب دعمهم في الانتخابات.

جولات علي المقاهي

ويعتمد المرشحين الشباب في الدائرة على اللقاءات بالناخبين علي الكافيهات وصالات الالعاب الرياضية لشرح برامجهم الانتخابية.

وتشهد دائرة الدقي والعجوزة والجيزة حرب تكسير عظام في ظل ترشح محمد أبوالعنين، ومنتصر رياض، وعبدالرحيم علي، وأحمد مرتضي منصور، وزكي عباس.

منافسة شرسة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحا على مقعدين من ضمنهم النواب الحاليين وهم: زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفي عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد عبده، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر، وناصر فاروق، ومصطفى محمد مرسي، ورحاب محمود عثمان، وسمير عبدالعظيم عوض.