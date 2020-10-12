انقسام بين عائلات البدرشين حول دعم مرشحي مجلس النواب

شهدت الدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، انقساما بين العائلات ومنهم "الدالي - المتناوى - لبنه - أبو حماد - الإسلامبولي - أبو جبه - الحصري - شقير - أبو خضر - الدرجلي - أبو شميلة - السقا - الجيار"، حول تأييد ودعم مرشحي انتخابات مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة.

حملات توعية لمنع بيع الأصوات

وانتشرت اللافتات الدعائية في شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة حربًا بين العائلات، حيث يحاول المرشحون الحزبيون السيطرة على أصوات الدائرة قبل ماراثون الانتخابات، فيما يؤكّد المستقلون أحقيتهم في مقاعد البرلمان لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة، وفي المقابل انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية عدم بيع الأصوات، وأن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحق.

مرشحو الدائرة الثالث يواصلون تعليق الدعاية الانتخابية

وقام مرشحو انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة اليوم، تعليق العديد من الدعاية الانتخابية، من "لافتات" و"بنرات"، فضلًا عن الكتابة على جدران الشوارع، كما نظم بعض المرشحين مؤتمرات دعائية، أبرزهم عماد الدرجلي مرشح حزب "مستقبل وطن"، ومها الكاشف "مستقل"، وبكر أبو غريب "مستقل"، وعلاء عصام الجعودي، مرشح القائمة الوطنية، وحازم طه جودة مرشح "مستقبل وطن"، ونادر الخبيري مرشح "مستقبل وطن"، لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين للحصول على أصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

الخبيري: مصر تشهد تطورات هائلة في عهد الرئيس السيسي

وناقش نادر الخبيري، أحد مرشحي مستقبل وطن عن الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، مع أنصاره من أهالي مركز العياط، المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أنّ برنامجه الانتخابي يهدف لتحقيق طفرة كبيرة في المركز، والعمل على حل جميع المشكلات، وتحقيق العدالة بين المواطنين.

وقال الخبيري، لـ"الوطن"، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستشهد منافسة شرسة وقوية بين جميع المرشحين، ما يصب في صالح المواطن المصري، ويخلق برلمانًا قويًا يعمل على تحقيق الآمال، موضحا أنّ مصر تشهد تطورات هائلة بالمجالات المختلفة في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حماد: سأدعم البرنامج الانتخابي الأقوى.. وانتخابات 2020 شرسة

أكد أحمد مخلص حماد، أحد سكان مدينة البدرشين، أنه سيدعم البرنامج الانتخابي الأقوى، والمرشح الذى سيقوم بتنفيذ جميع مطالب أهالي مدينة البدرشين، مشيرًا إلى أن جميع المرشحين على مسافة واحدة من جميع أهالي الدائرة، موضحا أنّ انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون الأكثر إقبالا من قبل الناخبين والأكثر شراسة من انتخابات 2015، لرغبة أهالي البدرشين والعياط في اختيار من يمثلهم ويلبي احتياجاتهم تحت قبة البرلمان.

وقال حماد، لـ"الوطن"، إن هناك صراعًا شرسًا بين جميع المرشحين لكسب ثقة أهالي مركزي البدرشين والعياط، مشيرًا إلى أنّ الدعاية الانتخابية شهدت خلال الفترة الحالية منافسة كبيرة بين العائلات الكبيرة لدعم وتأييد المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة.

الحصري: انقسام بين العائلات الكبيرة حول دعم المرشحين الحزبيين والمستقلين

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالحافظ الحصري، أحد أهالي مركز ومدينة البدرشين، لـ"الوطن"، أنّ هناك انقسامات بين العائلات الكبيرة بالبدرشين حول دعم وتأييد مرشحي الدائرة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى أنه الأهالى لم يتفقوا حتى الآن على دعم مرشح بعينه، حيث يرى أن العديد يميل إلى المرشحين الحزبيين والآخرين يدعمون المرشحين المستقلين، موضحًا أن الانتخابات ستكون شرسة بين جميع المرشحين.

ويتنافس على الدائرة الثالثة بمركزي ومدينة البدرشين والعياط، 28 مرشحا، بين مستقلين وأحزاب على الفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب المقبل.