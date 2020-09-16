يوسف زيدان ينشر صور تمثال له.. ومتابعون: "تستاهل كل خير يا دكتور"

نشر المفكر والدكتور يوسف زيدان، مجموعة من الصور لتمثال نصفي له من تنفيذ طالب بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالمنصورة، وظهر فى إحداها الكاتب عماد العادلي والطالب منفذ التمثال، وأشاد متابعو يوسف زيدان بإتقان وحرفية التمثال.

وعلق "زيدان" على الصور على حسابه الخاص على "فيسبوك": الأصدقاء والأحبّاء "تآمروا" من وراء ظهري، وصنعوا لي هذا التمثال الذي أبدعه الفنان "فارس جلال" المثّال الموهوب، هو طالبٌ بالسنة الأولى بقسم النحت، بكلية الفنون الجميلة بالمنصورة.

وعبَّر المتابعون عن إعجابهم بالتمثال، ومنها تعليق لهبة الله الجمّاع: تمثال متقن جدا، يبدو أنه صنع ليس فقط بموهبة واحترافية عاليتين، وإنما بمحبة هائلة كذلك تستحق كل تقدير وإجلال يا دكتور، ولو كنا في مكان آخر وزمن آخر، لتبنت الدولة مثل ذلك المشروع، ولوضع في إحدى الميادين الرئيسية.

وعلق محمد زهران: "تستحق والتمثال متقن مصنوع بحب"، بينما جاء تعليق المتابعة العربية ريم علي: "شو حلو مزوقين، حضرتك لازم ينحطلك تمثال بنص الإسكندرية والله، الله يخليلنا ياك للناس بكل أطيافون ومناطقهم والوانهم. أنت منارة العرب والعالم أجمع"

كما علقت الكاتبة فاطمة ناعوت: "واااااو! تحفة فنية، شابووو للفنان الواعد فارس جلال. مش بس جاب ملامحك ووسامتك يا دكتور زيدان، لكن كمان قبض على روحك ونظرة عميقة من عينيك تعاتبُ مجتمعًا يرفض المعرفة، مصر عظيمة بفنانيها".

وأشار إلى أن يوسف زيدان روائي ومفكر حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999، وصدر له حتى الآن 70 كتابا، ومن أعماله الأدبية "النبطي"، "ظل الأفعى"،"حل وترحال"، "متاهات الوهم"، و"اللاهوت العربي"، وصدر له مؤخرًا كتب "شجون مصرية" ، و"شجون عربية"، و"شجون تراثية"، إضافة إلى كتاب "فقه العشق".

كما نالت روايته الأشهر "عزازيل" عدة جوائز عالمية منها جائزة البوكر العربية 2009، وجائزة أنوبي 2012، وجائزة بانيبال 2013، إضافة إلى جائزة "عبد الحميد شومان" للعلماء العرب الشبان من الأردن، وجائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من الكويت.