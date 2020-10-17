مصر تقدم شحنة ثانية من أدوية علاج كورونا إلى لبنان

قدمت مصر دفعة ثانية من عقار "ريمديسيفير" الذي يُستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد إلى وزارة الصحة اللبنانية، في إطار جهود دعم لبنان ومساندته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، في تصريح اليوم السبت، إنه جرى تسليم 500 جرعة من عقار ريمديسيفير إلى وزارة الصحة اللبنانية.

وسبق وأن قدمت مصر قبل أسابيع قليلة 550 جرعة من العقار ذاته، في استجابة سريعة لطلب قدمه الجانب اللبناني بهذا الشأن، وذلك دعما لجهود مكافحة وباء كورونا داخل لبنان.

على صعيد ذي صلة، قال السفير الدكتور ياسر علوي إنه جرى تقديم 50 طنا من الدقيق اللازم لصناعة الخبز، مهداه من اتحاد الصناعات المصرية، لدعم دورة المخابز والأفران في لبنان، مشيرا إلى أن استمرار تقديم المساعدات يأتي في إطار التزام مصر القومي والأخلاقي بتقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبناني الشقيق منذ انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي وفي مواجهة أزمة وباء كورونا.