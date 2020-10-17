وزيرة خارجية إسبانيا: التوتر في شرق المتوسط لا يمكن حله بقرارات أحادية

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، إنها تحدثت مع نظيرها المصري سامح شكري، حول ملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومصر، لافتة إلى أن إسبانيا ترغب في إقامة علاقات استراتيجية في المستقبل خاصة مع الدول التي تمثل الجوار الأوروبي.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر وإسبانيا توافقتا بشأن ما يحدث في ليبيا، حيث تؤيد كلا البلدين حلا سياسيا يضمن وحدة الأراضي واستقرار وتقدم سياسي واقتصادي وأمني واتفاق تحت مظلة الامم المتحدة.

ندعو مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق حول السد

وأشارت إلى أن المباحثات تطرقت إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والبلدان يحاولان دفعها قدما، للوصول لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل وفق المعايير المتفق عليها والشرعية الدولية، لافتة إلى أن التوتر في شرق المتوسط لا يمكن حله وفق لقرارات أحادية ولكن من خلال التفاوض "الذي نظن أنها الروشتة الأمثل نحو التقدم للاستقرار"، داعية مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق حول السد الإثيوبي لتعزيز الاستقرار في المنطقة.