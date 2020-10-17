القومية للتأمين: إعفاء الشريحة الثانية من المبالغ الإضافية للاشتراكات

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء إعفاء الشريحة الثانية من المبالغ الإضافية لاشتراكات التأمينات، بنسبة إعفاء 70% من المبالغ الاضافية، لافتا إلى أنَّه إذا تم السداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر، سيتم الإعفاء بهذه النسبة.

إعفاء 50% من 15 ديسمبر حتى 14 فبراير 2021

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن قانون 173 لسنة 2020 والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، حدد نسب الإعفاءات علي المبالغ الإضافية، فإذا تم السداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، يتم الإعفاء من 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، والشريحة الثانية بنسبة إعفاء 70%، إذا تم السداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر، أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 تكون نسبة الإعفاءات 50%، كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

وضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية

وأكّد "عوض"، أنه سيتم تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

ولفت، إلى أنه من الممكن خلال مرحلة انتقالية فتح مكاتب تسمى "مكاتب أمامية" للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد إنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته، قائلا: "سنفصل تمامًا بين جمهور المتعاملين وموظفي التشغيل".