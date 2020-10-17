6 شروط للحصول على "إعانة البطالة" في قانون التأمينات الجديد

مع بداية عام 2020، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء تطبيق قانون التأمينات الجديد، وذلك في إطار سعي وجهود الدولة والحكومة المصرية في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وجاء قانون التأمينات الجديد ليتضمن فئات بائعي الصحف والساسة وغيرهم من الفئات التي كانت مهمشة في القانون القديم، كما أنه وفر تعويض البطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم في العمل وفق شروط محددة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شروط استحقاق تأمين البطالة من هيئة التأمينات الاجتماعية، ووميزات قانون التأمين الاجتماعي الجديد:

الشروط المطلوبة لاستحقاق صرف معاش البطالة

- ألا يكون المؤمن عليه استقال من عمل سابق، حيث يتعامل معه القانون في تلك الحالة على أنه منقطع عن العمل.

- أن يكون مشترك في التأمين لمدة عام على الأقل، وتتضمن المدة 6 أشهر سابقة.

- ألا تكون انقطاع طالب التأمين عن عمل سابق نتيجه لحصوله على حكم في جنحة أو قضية خاصة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة أو استخدام أوراق مزورة.

- أن يكون طالب التأمين مقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة.

- التزام المتعطل بزيارة مكتب القوى العاملة المسجل فيه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

- يصرف تعويض البطالة في اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

مميزات قانون التأمينات الاجتماعية

- رفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، وربطها بنسب التضخم السنوية.

- علاج العجز الاكتواري المتراكم، وإنقاذ أموال التأمينات من الضياع بسبب تراكم الديون والعجز.

- التصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات، التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة داخل الجمهورية وخارجها.

- المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن.