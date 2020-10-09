الأحد.. "التأمينات" تستأنف صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات استئناف صرف معاشات الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، يوم الأحد القادم الموافق الحادي عشر من أكتوبر، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والمتخلفين عن الصرف فى الأيام المحددة لهم، مؤكدة أن صرف معاشات الشريحة الثالثة قد بدأ الأربعاء الماضى.

18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر

من جانبه أوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف العلاوات الخمس لـ34 ألف موظف على المعاش

وأكد اللواء جمال عوض، صرف العلاوات الخمس لـ34 ألف موظف على المعاش، خلال الشهر الحالي، إضافة إلى تعديل معاشاتهم وصرف الدفعة الأولى والثانية من متجمد العلاوات.

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ، على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أنه جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على متابعته اللحظية لغرفة العمليات، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر، إضافة لصرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس.