"الضرائب" تتلقى طلبات السداد كاملة مقابل إسقاط 70% من غرامات التأخير

تواصل مصلحة الضرائب المصرية، تلقي طلبات سداد أصل الضريبة بالكامل، مقابل التجاوز عن 70% من غرامات ورسوم التأخير، اعتبارًا من يوم أمس الجمعة، 16 أكتوبر 2020، وفقًا لقانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، عند سداد أصل الضريبة بالكامل.

ودخلت المرحلة الثانية من القانون، حيز التنفيذ بعد انتهاء المرحلة الأولى، التي تضمنت استفادة الممولين من التجاوز بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون، في حال سداد كامل الضريبة، حيث من المقرر أن تستمر المرحلة الثانية خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020.

وقالت وزارة المالية في بيان سابق، إن هذا يأتي في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم، ودعم النشاط الاقتصادي.

وسبق أن دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان سابق، أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات تتلقى طلبات الممولين، وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.