حملات أمنية لمكافحة التهرب من الضرائب والرسوم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإقتصادية والتصدى لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى، قيام إحدى الشركات التجارية الكائنة بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاطاً فى مجال تجارته محققاً أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة، وبإستكمال التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن عام 2016، حيث تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ (504,747,861 جنيهًاً) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها (453,962,597 جنيهاً) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره (50,785,264 جنيهاً) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.