محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير منطقة الدخيلة

نفذ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير ومعدلاتها بمنطقة الدخيلة الشمعدان بنطاق حي العجمي، وذلك بعد إطلاقه إشارة البدء في تطويرها أبريل الماضي تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه، وذلك بحضور السيد موسي رئيس حي العجمي، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل.

واستمع المحافظ إلي أهالي منطقة الدخيلة ومدى رضاهم عن أعمال التطوير التي تتم، حيث أشاد المواطنون بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمات.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بإنشاء عدد من المطبات بالشارع للحفاظ على سلامة أبنائهم.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة، ورفع جميع الإشغالات أو مخلفات ناتجة عن أعمال التطوير أولًا بأول.

من الجدير بالذكر أن المحافظ قد أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة بالعجمي، بتكلفة تقدر بـ 86 مليون جنيه ومدة تنفيذ 12 شهرًا.

وتضم الأعمال؛ تطوير شبكة الإنارة بتكلفة 8.3 مليون جنية من خلال تركيب 1170 ذراعًا و 150 عامود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة 77 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 256 شارع بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب 800 شنيشة أمطار جديدة.

وكان صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، قد بدأ بتطوير 5 مناطق عشوائية في الإسكندرية من أصل 7 مناطق مقرر تطويرها وهي منطقة العصافرة قبلي بحي منتزه ثان، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط، ومنطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، ومنطقة محسن الكبري بحي المنتزه أول، ومنطقة الحضرة الجديدة بحي محرم بك.

2 مليون نسمة هو عدد سكان المناطق السبع المقرر تطويرها من قبل الصندوق حيث تم تخصيص ميزانية 811 مليون جنيه لأعمال التطوير.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط بتكلفة تقدر بـ148.3 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرًا.

وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ووفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه فى ديسمبر الماضي مع الصندوق، فإنه سيتم تطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه.