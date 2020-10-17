أول يوم دراسة.. محافظ الإسكندرية: اللي مش قادر يجيب كمامة هنجيبهاله

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلمة إلى طلاب مدرسة الشهيد محمد أحمد عبده، في إدارة شرق التعليمية، قائلا: "اللي مش قادر يجيب كمامة هنجيبهاله.. أهم حاجة صحتكم.. والتزموا بارتدائها طوال اليوم، وكل سنة وأنت طيبين"، كما أجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة إجراءات بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار "الشريف"، إلى أنه جار توفير كميات من الكمامات الطبية لكل مدرسة، بالاستعانة بخطوط إنتاج الكمامات بالمدارس الفنية على مستوى الإسكندرية.

وطمئن المحافظ أولياء الأمور على أبنائهم، قائلا: "أولادكم أمانة في رقبتنا، اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية في ظل المخاوف من فيروس كورونا، حفاظا على سلامتهم وصحتهم".

بدأ العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 بكافة مدارس الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ودخلت 32 مدرسة جديدة الخدمة فى الإسكندرية بإجمالى 671 فصلا، لأول مرة هذا العام، للحد من الكثافات بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدينة الساحلية.

وفي السياق ذاته قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن العام الدراسي الحالي مختلف عن الأعوام السابقة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذا تم تقسيم الطلاب على عدة أيام والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الوقائية فمن الحضانة إلى نهاية المرحلة الابتدائية سيحضرون 3 مرات أسبوعيا وباقي المراحل يمكنهم الحضور يومين فقط.

وأضاف، أن لكل مدرسة جدول خاص بها حسب الطلاب والكثافة الطلابية وتم تفعيل مجموعات التقوية ورسم علامات التباعد في مدخل المدرسة والفصول الدراسية، وتم توفير غرفة عزل في كل مدرسة متوفر بها الإمكانات مع وجود ممرضين متمرسين أو أطباء سيتم متابعة حالتهم الصحية مع حالات الاشتباه.

وألمح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة لديها 10 مدارس جديدة هذا العام وهناك 36 مدرسة جديدة ستعمل العام بعد المقبل، مشيرا إلى أن المدارس ستنفذ طريقة الفترتين الصباحية والمسائية وتم تقسيم ساعات العمل لتناسب الطلاب والمدرسين.

وطالب "الشريف" أولياء الأمور بتوعية أبناءهم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة إلزامي للطلبة وللمدرسين وللإداريين طوال تواجدهم في المدرسة، وستتابع المحافظة من خلال لجنة تابعة لها بالتنسيق مع لجنة أخرى من وزارة التربية والتعليم سير العملية التعليمية وفقًا الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها.