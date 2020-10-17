محافظ الإسكندرية: ارتداء الكمامة إلزامي داخل المدارس

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن العام الدراسي الحالي مختلف عن الأعوام السابقة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذا تم تقسيم الطلاب على عدة ايام والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الوقائية فمن الحضانة إلى نهاية المرحلة الابتدائية سيحضرون 3 مرات أسبوعا وباقي المراحل يمكن الحضور يومين.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية “ON” أن لكل مدرسة جدول خاص بها حسب الطلاب والكثافة الطلابية وتم تفعيل مجموعات التقوية ورسم علامات التباعد في مدخل المدرسة والفصول الدراسية وتم توفير غرفة عزل في كل مدرسة متوفر بها الإمكانات مع وجود ممرضين متمرسين أو أطباء سيتم متابعة حالتهم الصحية مع حالات الاشتباه.

وألمح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة لديها 10 مدارس جديدة هذا العام وهناك 36 مدرسة جديدة ستعمل العام بعد المقبل مشيرا إلى أن المدارس ستنفذ طريقة الفترتين الصباحية والمسائية وتم تقسيم ساعات العمل لتناسب الطلاب والمدرسين.

وطالب الشريف أولياء الأمور بتوعية أبناءهم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة إلزامي للطلبة وللمدرسين وللإداريين طوال تواجدهم في المدرسة وستتابع المحافظة من خلال لجنة تابعة لها بالتنسيق مع لجنة أخرى من وزارة التربية والتعليم سير العملية التعليمية وفقا الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها العام الدراسي الجديد.