"الذئاب الرمادية" وسيلة "أردوغان" لتهديد وقتل معارضيه

عرضت فضائية "Extra News"، فيلما وثائقيا بعنوان "الذئاب الرمادية"، الذي يستخدمها الرئيس التركي "أردوغان" لتهديد أو قتل معارضيه.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد خط ساخن في مكتب الرئاسة التركية، جرى نشره في وسائل الإعلام التركية ويمكن من خلاله إبلاغ السلطات التركية مباشرة بأعضاء المعارضة المشتبه بهم.

وظهر أنصار "الذئاب الرمادية"، في مظاهرات بالمدن الألمانية خاصة في مدينة كولونيا، حيث ظهرت شعارات التنظيم، وتكرر الأمر في مظاهرة مؤيدة لأردوغان في مدينة ميونج جنوبي ألمانيا وكذلك في العاصمة برلين وهامبورج وشتوتجارد.

وأوضح التقرير أنه في بداية مارس 2017، ألقى وزير الخارجية التركي خطابا من مقر القنصلية في هامبورج بحضور أنصار حكومته، وظهرت تحية "الذئاب الرمادية" الشهيرة بكثافة في التجمع.

ولفت التقرير إلى أن هذه الدلائل تؤكد أساليب التجسس التي تقوم بها سلطة اردوغان في العديد من الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا لاكتفاء أثر كل من يعارض سياسة الخليفة المزعوم أو حزبه الحاكم في أنقرة.

وتتضمن التقرير ما قالته المخابرات الألمانية، إنه في المستقبل ستواصل الحكومة التركية بقيادة أردوغان، اضطهاد الأفراد والمنظمات المعارضة من خلال سلطاتها الأمنية في الداخل والخارج بمساعدة قنوات الاتصال والبلاغات المقدمة من السلطات التركية حول هذا الصدد.