وثائقي يكشف.. تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن معارضي أردوغان حول العالم

كشف الفيلم الوثائقي "وكر الذئاب"، الذي بثته قناة "Extra News" الفضائية، الجمعة، عن نشاط الاستخبارات التركية، والأجهزة الأمنية التركية على الأراضي الألمانية.

وقال حسين خضر، عضو برلمان مدينة هيدنهاوزن، بولاية شمال الراين، إن تركيا سجنت بعض المواطنين الذين كتبوا آراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زياراتهم إلى أهاليهم، بالإضافة إلى سجن بعض الصحفيين الألمان، والذين عادوا بعد جهود من الحكومة الألمانية.

وعرض الفيلم طريقة عمل تطبيق أردوغان للإبلاغ عن المعارضين، حيث يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية مجانا، ويمكن من خلاله الإبلاغ عن أي شخص معارض للرئيس التركي في أي مكان في العالم، كما يتيح التطبيق تحميل الصور، والملفات، وتصل المعلومات إلى المخابرات التركية مباشرة، ولن يعرف الشخص المبلغ عنه أي شيء، إلا إذا سافر إلى تركيا حيث يتم القبض عليه مباشرة في المطار.

وكشف تقرير هيئة حماية الدستور الألمانية، أن أحد الموالين لأردوغان أبلغ عن نحو 300 شخص في ولاية شمال الراين، لافتا إلى أن التطبيق أحد الوسائل التي تستخدمها المخابرات التركية، وهناك وسائل أخرى، مثل مواقع إلكترونية، وخط ساخن، وأيضا منظمة "الذئاب الرمادية"، والتي كان أردوغان في شبابه عضوا بها، وتستخدمهم المخابرات التركية لإرهاب معارضي الرئيس وتهديدهم.

وتحاول الأجهزة الأمنية تعقب كل من يعارض سياسات الرئيس التركي، أو الخليفة المزعوم، وكشف تقرير المخابرات الألمانية، أن تركيا سوف تواصل في المستقبل الاضطهاد ضد المنظمات والأفراد المعارضين المزعومين من خلال سلطاتها الأمنية في الداخل والخارج، حيث تخدم قنوات الاتصال والتبليغ المقدمة من المخابرات التركية هذا الغرض.

وقال أولاف كراناي، عضو مجلس مقاطعة هيرفورد، إن الجمعيات الخيرية تقوم بإثارة المجتمع والتجسس عليه، واصفا ذلك، بأنه خطير جدا على المجتمع والسلم العام، ولكننا لن نسمح بذلك أبدا.