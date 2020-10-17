وفاة شقيق رئيس بلدية ليفربول بكورونا

أعلن رئيس بلدية ليفربول البريطانية جو أندرسون، وفاة شقيقه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أندرسون، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، إنه على الرغم من الجهود التي بذلها الخبراء بالمجال الطبي لحماية شقيقه، إلا أنه توفي مساء أمس بعد دخوله لوحدة العناية المركزة.

وأضاف أندرسون "نود توجيه الشكر لأفراد الطاقم المتفانيين الذين يخاطرون بحياتهم للخطر من أجلنا.. أشكركم جميعًا على رسائلكم التي تحمل حب ودعم، دعونا نبقى سويًا وندعم بعضنا البعض ونفوز بتلك المعركة".

وكان أندرسون قد حث الأشخاص في وقت سابق مساء أمس باتباع القواعد، للحيلولة دون انتشار الفيروس.