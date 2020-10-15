بريطانيا تحذف إيطاليا من قائمة "السفر الآمن" بسبب كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أنها ستحذف إيطاليا من "قائمة السفر الآمن"، ما يعني أن المسافرين القادمين إلى المملكة من هذا البلد سيخضعون للحجر الصحي الذاتي لأسبوعين.

وقال وزير النقل غرانت شابس في موقع "تويتر" إن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول اعتبارا من يوم الأحد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

في المقابل، تمت إضافة جزيرة كريت اليونانية إلى "قائمة السفر الآمن"، ما يعني أن القادمين منها لن يخضعوا للحجر الصحي بعد الآن.

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيلها 8804 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد الحالات على أساس يومي في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 8804 حالات، مقابل 7332 في بيانات أمس الأربعاء، لتصل إلى مستوى 381602، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي الأكبر منذ بدء التفشي في البلاد، لكن بيانات اليوم أشارت إلى أن هذه الحصيلة للإصابات المسجلة ناجمة كذلك عن إجراء عدد قياسي للفحوص لرصد المرض والذي تجاوز 126 ألفا.

كما رصدت وزارة الصحة 83 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 43 في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 36372 متوفيا، ما يمثل ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس من نظيراتها في دول أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

استبعد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، احتمالية أن تفرض حكومته إغلاقًا وطنيًا جديدًا لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).