فيديو.. هاني يونس عن تطوير "عين الصيرة": عنوان للإنجاز.. من خرابة لجنة

نشر هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال جوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في منطقة "عين الصيرة".

وعلق "يونس" خلال الفيديو قائلا: "من أيام كنا في المكان ده ورجعنا تاني النهاردة نتابع ونشوف الموقف التنفيذي في منطقة بحيرة عين الصيرة، اتفرج حضرتك على الجمال والشياكة، والمكان ده عنوان للإنجاز، لأنه كان مكان للأسف الشديد خرابة، أصبح الآن جنة الله في الأرض، ومتحف الحضارة اللي هيتنقل فيه خلال الفترة الجاية المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير".

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متحف الحضارة وأعمال تطوير عين الصيرة.

ومن ناحية أخرى، تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الطريق المؤدي إلى وادي الملوك البالغ طوله 3 كيلومترات، والذي جرى رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية -إحدى شركات وزارة النقل- باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.

وأشار "شعراوي"، إلى أنَّه يجري تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ضمن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والنقل، وبلغت تكلفة الطريق 3 ملايين جنيه لخدمة المواطنين، وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر، الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي لمتابعة الأعمال الانشائية الجارية في الطريق، والذي يجري تنفيذه حالياً لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.

ومن المقرر أنَّ يزور وزير التنمية المحلية، قرية القبلي قامولا بالأقصر لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومنها مشروع تطوير وحدة طب الأسرة وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، ومشروعات الإنارة العامة بالقرية، ومشروعات النظافة للتخلص من المخلفات الصلبة.

ويضع "شعراوي" ومحافظ الأقصر حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية، وذلك ضمن خطة العام المالي 2021-2020.

وقال "شعراوي"، إنَّه جرى تنفيذ مشروعات بحوالي 52 مليون جنيه في 3 قرى بمحافظة الأقصر، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والبالغ عددها 143 قرية في 11 محافظة.

وسيعقب ذلك انطلاق ورشة العمل التي سيعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين، بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاصي محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.