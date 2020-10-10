وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المنفذة.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذي التفصيلي لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع مع مسئولي الشركات المنفذة، أثناء تجوله بالموقع لمعاينة الأعمال على الطبيعة، وتشمل أعمال (المطاعم - الحمامات العامة - شبكات المياه والصرف والري والكهرباء - خزانات المياه والري والحريق - أعمال الزراعة والمشايات - أعمال الجزيرة الاستوائية وكوبري الجزيرة وساحة الشاي - وأعمال النوافير وغيرها).

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بهذا المشروع الهام، الذي سيغير من وجه المنطقة، ويتكامل مع متحف الحضارة، من أجل توفير بيئة سياحية وترفيهية تكون مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة التاريخية، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصري، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.