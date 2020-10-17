تونس: إصابات كورونا في الأطقم الطبية تجاوزت ألفي حالة

أعلنت نصاف بن علية، الناطقة باسم وزارة الصحة، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد تجاوز 600 حالة وفاة، فيما جرى تسجيل أكثر من ألفي إصابة بين الأطقم الطبية.

وأوضحت بن علية، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، أن عدد الوفيات، حسب الإحصائيات الجاري حصرها، تجاوز 600 حالة، أي بمعدل 24 حالة وفاة يوميًا ما يقابل حالة وفاة كل ساعة جراء الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة دورية إصدار البلاغ اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد.

وشددت على الالتزام بإجراءات الوقاية حتى في المنزل خاصة بالنسبة للعائلات التي بها أشخاص مسنين تفاديًا لنقل العدوى لهم، موضحة أن نسبة الإصابات في صفوف كبار السن (فوق 75 عامًا) لحسن الحظ متدنية مقارنة بغيرها من الفئات العمرية.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت، في بيان للوضع الصحي يوم 13 أكتوبر الجاري، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس "التاجي" بلغ 34790 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء إلى 537 حالة وفاة.