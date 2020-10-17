وفد كازاخستاني يشهد الشروق بقمة "جبل موسى" وسط تدابير احترازية

حرص وفد سياحي من دولة كازاخستان، يضم 30 سائحاً، خلال جولتهم في عدد من المدن بمحافظة جنوب سيناء، على زيارة مدينة سانت كاترين، اليوم السبت، وصعدوا على قمة "جبل موسى"، للاستمتاع بمشهد شروق الشمس، رغم مشقة رحلة الصعود، وذلك وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس "كورونا".

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، المهندس خالد سلامة، إن المدينة تشهد توافد آلاف السائحين من مختلف الجنسيات سنوياً، للاستمتاع بالمعالم الفريدة والمشاهد الساحرة، التي تتميز بها سانت كاترين، مشيراً إلى أن غالبية السائحين يحرصون على صعود جبل موسى، ليشاهدوا منظر غروب الشمس، ويمضون ليلتهم على قمة الجبل، للاستمتاع بمشهد الشروق.

وأوضح نائب رئيس المدينة أن الوفد السياحي قام بصعود الجبل ليلاً، ووصلوا إلى القمة الجبلية في منتصف الليل، وانتظروا حتى الساعات الأولى من اليوم الجديد لمشاهدة شروق الشمس.

وأكد أن رحلة الصعود إلى قمة الجبل استغرقت أكثر من ساعتين، وجرى تأمينهم واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتزويدهم بكافة الاحتياجات التي من المقرر أن تكون معهم خلال الرحلة.