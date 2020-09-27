دوريات راجلة لمنع صيد "الوعل النوبي" بمحمية سانت كاترين

بدأت إدارة محمية سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، في تنظيم دوريات راجلة لتفقد حالة التنوع البيولوجي في المحمية، والتصدي لمحاولات صيد الحيوانات والطيور النادرة، ومنها "الوعل النوبي"، الذي يتعرض لعمليات صيد جائرة.

وقال مدير المحمية، الدكتور إسماعيل حطب، إنه يتم تنظيم هذه الدوريات كل فترة، بين الحين والآخر، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي في المحمية، وحماية الحيوانات والطيور النادرة التي تحتويها محمية سانت كاترين.

وأوضح مدير المحمية، في تصريحات اليوم الأحد، أن الدورية مدتها لا تتجاوز 13 ساعة، خلال يوم واحد فقط، لتتبع بعض الأفراد المخالفين والمقدمين علي صيد "الوعل النوبي" في الوديان شديدة الوعورة، داخل نطاق المحمية، مشيراً إلى أنه جرى خلال الدورية قطع مسافة تقدر بنحو 27 كيلومتراً.

وأكد "حطب" أن المحمية تضم 27 نوعاً من الزواحف، مثل "الثعبان، والطريشة، والضب، والورل، والحية"، إضافة إلى أنواع من الثدييات، مثل "الوعل النوبي، والغزال المصري، والوبر، والنمر السيناوي، والذئب، والضبع، والثعلب، والحردون، والقنفد العربي، والفأر الشوكي، والجربوع".

وأضاف أن المحمية تضم أيضاً العديد من النباتات الطبيعية السامة، والطبية النادرة، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 نوعاً من النباتات، مثل "السمو، والحبك، والقيصوم، والزعتر، والشيح، والعجرم، والبعيثران، والطرفة، والسكران".

ولفت مدير المحمية إلى أن محمية سانت كاترين تتميز باحتوائها على أعلى قمم جبلية في مصر، وتحتوى على ثروة طبيعية وتراث ثقافي كبير، لوجود عدد كبير من الكنائس والأديرة من العصر البيزنطي، وآثار ترجع إلى العصر الفرعوني، والعصور اللاحقة.