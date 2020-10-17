زعيم الأغلبية في مسيرة بالسيارات لدعم مرشحي القائمة الوطنية بالبحيرة

قاد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، مسيرة حاشدة بالسيارات ضمت أكثر من 50 سيارة و20 أتوبيسًا من المواطنين، حيث انطلقوا من مدينة دمنهور إلى مدينة كفر الدوار لدعم مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" بمحافظة البحيرة، ومن المنتظر عقد مؤتمر انتخابي بحضور حشد كبير من المواطنين.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" قبلت التعددية وأعلت المصلحة الوطنية عن الحزبية.

وأضاف "القصبي"، الذي يخوض الانتخابات على رأس قائمة محافظة الغربية، أن مجلس النواب القادم يحتاج أن يكون به توافق تعلو فيه المصلحة ‏الوطنية عن الحزبية، مشيرًا إلى أن "القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة تعد فرصة مهمة لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية".

وقال "القصبي"، إن المجلس الحالي تحمل المسؤولية في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، معتبرًا أن الساحة التشريعية أصبحت ممهدة لانطلاقة قوية لمواكبة النهوض بالاقتصاد والتنمية المجتمعية والعلمية والصحية وفالمجلس القادم أمامه أجندة عمل وطنية يستكمل بها الارتقاء بمصر وبشعبها.

ويغلق باب الدعاية الانتخابية غدًا، في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل.

وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتبدأ جولة إعادة في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج 21 نوفمبروتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والأثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، وعلى أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبرالمقبل.