مرشحو مجلس النواب في دائرة بنها وكفر شكر

تشهد دائرة بنها وكفر شكر هذه الدورة البرلمانية منافسة قوية بانتخابات مجلس النواب المقبلة، خاصة بعد إعادة دمجها بدائرة كفر شكر، التي كان لها مقعدا وحيدا في البرلمان الحالي، كما أنه كان مخصص لدائرة بنها 3 مقاعد بالبرلمان الحالي حيث كانت مقسمة إلى دائرة بندر بنها ودائرة مركز بنها، لتصبح دائرة واحدة بالكامل بالإضافة لدمجها مع دائرة كفر شكر ويصبح للدائرة 3 مقاعد فقط بين 16 مقعدا للمرشحين الفرديين بالانتخابات المقبلة.

تضمنت الكشوف النهائية لمرشحي الدائرة 35 مرشحا من المقرر أن يخوضوا السباق الانتخابي للفوز بالمقاعد لتصبح الدائرة خالبية من التواجد النسائي على الرغم من كونها دائرة العاصمة.

ودفعت 4 أحزاب بـ 5 مرشحين لتمثيلها بالسباق الانتخابي بدائرة بنها وكفر شكر وهي حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري والحرية وأبناء مصر في مواجهة 30 مستقلا بالدائرة يخوضون السباق الانتخابي.

وننشر أسماء المرشحين بالأرقام والرموز التي حصلوا عليها وفق الكشوف النهائية للمرشحين:

1- مجدي عبدالعزيز محمد سيف – رمز القلم - مستقبل وطن.

2- جمال عبدالقادر محمود عفيفي حجاج – رمز الصاروخ - الشعب الجمهوري.

3- جمال فؤاد السيد السيد مدكور - كتاب - مستقبل وطن.

4- محمد عبدالفتاح محمد عبدالعزيز عبدالله – أسد - مستقل.

5- مجدي إبراهيم محمود إبراهيم مسعود - طائرة هليكوبتر - مستقل.

6- إبراهيم الدسوقي السيد نصر الدين عبدالله سرحان – صقر - مستقل.

7- خالد السيد عبدالمحسن إبراهيم- حصان - الحرية.

8- عبدالحميد محمد ثروت محمود القاضي - مدفع - مستقل.

9- مجدي عبدالبديع عبده السيد – كف - مستقل.

10- أدهم محمد حسين مصطفى عطية - تمساح - مستقل.

11- سعيد ندا إبراهيم حسانين - ساعة يد مستقل.

12- محمد جلال عبدالوهاب الطحلاوي - سفينة مستقل

13- محمد على فتحى حسينى المسلمى - غصن زيتون مستقل

14- محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب عقرب مستقل

15- محمد عبدالفتاح محمد عوض - شمعة مستقل

16- علاء عماد على صبيح – غزال مستقل

17- السيد فؤاد أحمد كوش - هدهد مستقل

18- محمد محى أحمد يعقوب – عصفور مستقل

19- هشام محمد جمال الدين السيد الجندى - سماعة طبيب مستقل

20- محمود إبراهيم منصور دسوقى عطا الله - بندقية صيد مستقل

21- عبداللطيف فاروق عبداللطيف عفيفى – ديك مستقل

22- السيد عبداللطيف السيد الرزاز - أوتوبيس مستقل

23- سمير على حسن على الحلواتى – فيل مستقل

24- محمد أحمد السيد نصر - تليفزيون مستقل

25- طارق حسين سليمان حسين فراشة مستقل

26- هانى محمد يوسف محمد - ريشة مستقل

27- محمد عبدالرحمن محمد السيد صالح – راديو مستقل

28- أحمد فارس بدران متولى – سنارة مستقل

29- محسن سعدالدين محمد أحمد - منزل مستقل

30- محمد محمود محمد عبدالمعطى الزهار – سهم مستقل

31- صادق فتحى صادق رضوان – ترس مستقل

32- صبحى عفيفى إبراهيم خضيرى - زهرة عباد الشمس مستقل

33- كمال الصياد عبدالفتاح الهادى - بايب مستقل

34- أحمد إبراهيم السيد النادى - عنقود عنب ابناء مصر

35- إيهاب إمام عبدالعزيز إمام - فنجان مستقل