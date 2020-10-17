أخر أخبار مصر.. وفاة والدة منسي وتخصيص "واتس آب" لشكاوى التعليم

تمتلئ الساحة، بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها وفاة والدة الشهيد أحمد منسي، مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، انتظام الدراسة وتخصيص رقم واتس آب لتلقي شكاوى التعليم.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي، أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

"التعليم" تخصص رقما لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين عبر "واتس آب"

أعلنت وزارة التربية التعليم توفير مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين مع بدء اليوم الأول للعام الدراسي الجديد "2020 – 2021".

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رقم هاتف واتساب 01148970610 لتلقى شكاوى المواطنين وطلباتهم عليه.

وقال وزير التعليم، في رسالة مصورة صباح اليوم، إنَّه تمّ إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءًا عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى.

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

أعلن رضا المنسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد المنسي، وفاة والدته سناء جاد، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

وأضاف أن جنازة والدته، اليوم، بعد صلاة المغرب من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيتم تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم، السبت 17 أكتوبر 2020، في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

التعليم تؤكد انتظام الدراسة: لم نتلق أي شكاوى عن الوضع الصحي للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، بمختلف مدارس الجمهورية في العديد من المحافظات، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية، وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل المدارس.

وأكّد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنَّ غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى من قبل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، في الساعات الأولى من بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنَّ الوضع الصحي بالمدارس جيد للغاية، كما أن سير الدراسة تسير بصورة طبيعية دون مشكلات.