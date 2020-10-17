التعليم تؤكد انتظام الدراسة: لم نتلق أي شكاوى عن الوضع الصحي للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، بمختلف مدارس الجمهورية في العديد من المحافظات، وسط تطبيق جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية، وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل المدارس.

وأكّد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنَّ غرفة العمليات المركزية لم تتلقي أي شكاوى من قبل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، في الساعات الأولى من بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنَّ الوضع الصحي بالمدارس جيد للغاية، كما أن سير الدراسة تسير بصورة طبيعية دون مشكلات.

وأوضح حجازي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي بالمدارس، لافتاً إلى أنَّ جميع المدارس تنفذ تعليمات الوقاية من كورونا بصورة صحيحة ومنضبطة.

وقال "حجازي"، إنَّ هناك خطط بديلة سيتمّ تنفيذها حال حدوث أي أزمات أو معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، مشيراً إلى أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بارتداء الكمامات الطبية، وأيضا التزام جميع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ هناك تقارير يومياً سيتم تنفيذها من داخل المدارس للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فيما يخص العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أنَّ الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، مضيفاً أنَّ جميع التلاميذ ملتزمون تماماً بالتباعد الاجتماعي داخل الفصول الدراسية.

ونوها "حجازي"، إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ستعمل على مدار اليوم الدراسي من بدايته لنهايته، لرصد ما يحدث واتخاذ قرارات بديلة حال حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس.