موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم، السبت 17 أكتوبر 2020، في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2020.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

وتُنقل المباراة التي تجمع الأهلي والوداد المغربي على ستاد "المركب الرياضي محمد الخامس" عبر قناة "beIN Sports HD"، ويتولى التعليق عليها عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري ويحل الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة متأخرًا بفارق 21 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة، علمًا بأنّ الفارس الأبيض سيُجرى خصم 3 نقاط منه في نهاية الدوري بسبب الانسحاب أمام الأهلي، فيما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر من الجدول برصيد 30 نقطة.

تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

ووصل الأهلى إلى المغرب، الثلاثاء الماضي، حيث خاض الفريق عدة تدريبات واستعدادات مكثفة للقاء اليوم أمام الوداد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي على ملعب محمد الخامس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة "الثامنة بتوقيت المغرب"، على ستاد "المُركب الرياضي محمد الخامس"، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7، وهي قناة مشفرة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.