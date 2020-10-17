أمير كرارة ينعى والدة الشهيد منسي: "نسألكم الدعاء"

نعى الفنان أمير كرارة، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، التي غادرت دنيانا مساء اليوم.

وكتب أمير كرارة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله، والدة الشهيد عقيد أحمد منسي، نسألكم الدعاء".

وجسد أمير كرارة، شخصية الشهيد الضابط أحمد منسي، خلال أحداث مسلسل الاختيار، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وتناول جسارة و شجاعة أبطال كتيبة كمين البرث 107 عام 2017 الذين استشهدوا وأصيبوا إثر هجوم إرهابي غادر، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي وتحوله إلى إرهابي قبل ان ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

ويوم الأحد الماضي، حضر أبطال مسلسل الاختيار الندوة التثقيفية الـ32، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أثنى على هذا العمل الفني، موجهًا لهم الشكر والتقدير: "أرجوا من فضلكم اقبلوا شكري وشكر كل المصريين على اللي أنتم عملتوه".

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، محمود حافظ، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إياد نصار، أسرؤ ياسين، محمد إمام، ماجد المصري، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رجب.

وجسدت الفنانة ناهد رشدي، خلال أحداث مسلسل الاختيار، شخصية والدة الشهيد أحمد منسي، وقام بدور والده الفنان أحمد فؤاد سليم.

ونشر المخرج بيتر ميمي صورة من كواليس الاجتماعات التي تعقد حاليًا للتحضير لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

وظهر بصحبة أبطال مسلسل الاختيار 2، وهم: "كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، والفنان القدير هادي الجيار، والمؤلف هاني سرحان".

وكتب "ميمي"، تعليقًا على الصورة عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلًا: منتخب العالم الاختيار 2 فى رمضان 2021 إن شاء الله.

ويُعد مسلسل الاختيار 2، العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي على شاشة التليفزيون.